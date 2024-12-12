İHA
Mersin'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'ye akşam saatlerinde gelen bir şahıs, herkes çıktıktan sonra camide saklanmaya başladı.
Sabah kadınlar bölümünden kıyafet alıp kılık değiştiren şüpheli, içerideki uzatma kablolarını çalarak camiden ayrıldı.
KADIN KILIĞINA GİREN HIRSIZ KABLOLARI ÇALDI
Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.
Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi.
HIRSIZ KAMERALARA YAKALANDI
Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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