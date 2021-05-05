Mersin’in Tarsus ilçesinde, caddede yürüyen kadının omuzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yürüyerek evine giden P.B.’nin arkasından yaklaşan motosikletli 3 kişi, kadının omzundaki çantayı alıp, kaçtı.

Bir anda olayın şoku ile ne olduğunu anlayamayan P.B.’nin çığlık atarak, şüphelilerinin peşine düştü.

Bir süre takip eden P.B., kapkaççılarının peşinden koştu ancak yakalamadı.

Polis merkezine giden P.B., durumu Asayiş Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güzergah üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkal üzerinde çalışma yapan polis, kapkaç şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Mersin'de kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı VİDEO

BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 17 yaşındaki B. B. Fevziçakmak Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.













