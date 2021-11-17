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    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

    Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 67 yaşındaki A.D.A.’yı dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:58
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    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

    Mersin'de ikamet eden A.D.A. (67), telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, 'hakkınızda soruşturma var' diyerek yardım edeceklerini söyleyen kişilerin yönlendirmesi ile bir miktar parayı B.R.M. adına kayıtlı banka hesabına yatırdığını, bir kısmını da evine gelen ve polis zannettiği iki kişiye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

    A.D.A.’nın şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

    Kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası aldıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı VİDEO

    Mersin, Adana, Gaziantep ve Tokat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda M.P., B.R.M., F.B., A.Y., F.Y., E.D., İ.D., M.G., M.Z., C.K., Z.A., G.P. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı #1

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    M.P. ve B.R.M. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı #2

    Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı #3

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