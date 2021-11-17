Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 67 yaşındaki A.D.A.’yı dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mersin'de ikamet eden A.D.A. (67), telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, 'hakkınızda soruşturma var' diyerek yardım edeceklerini söyleyen kişilerin yönlendirmesi ile bir miktar parayı B.R.M. adına kayıtlı banka hesabına yatırdığını, bir kısmını da evine gelen ve polis zannettiği iki kişiye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

A.D.A.’nın şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası aldıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mersin’de, kamu görevlisiyim diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı VİDEO



Mersin, Adana, Gaziantep ve Tokat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda M.P., B.R.M., F.B., A.Y., F.Y., E.D., İ.D., M.G., M.Z., C.K., Z.A., G.P. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

M.P. ve B.R.M. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.