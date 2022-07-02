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    Mersin'de kamyon şarampole uçtu: 4 kişi öldü

    Mehmet T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nakliye kamyonu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
    • 02.07.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 09:02
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    Mersin'de kamyon şarampole uçtu: 4 kişi öldü

    Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yapın Mahallesi yakınlarındaki Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde trafik kazası yaşandı.

    Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T., ölüm virajı olarak anılan bölgeden dönerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şarampole uçtu

    Evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, yoldan çıkarak karşı şerite geçti ve sonrasında şarampole uçtu.

    Mersin'de kamyon şarampole uçtu: 4 kişi öldü

    4 kişi hayatını kaybetti

    Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

    Soruşturma devam ediyor

    Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

    İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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    Mersin de kamyon şarampole uçtu: 4 kişi öldü #2

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    Mersin de kamyon şarampole uçtu: 4 kişi öldü #4


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