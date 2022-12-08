Mersin’de kamyonetiyle 6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet sürücüsü, kazada devrilen aracını bırakıp, kaçtı. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gece yarısı 34 USL 33 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan sürücü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu park halindeki 6 otomobile çarptı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet daha sonra devrildi.

Aracını bırakıp kaçtı

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, devrilen aracını bırakıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

DHA’nın haberine göre kazayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan kamyonet sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.