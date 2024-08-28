Mersin'de kapıcı girdiği evden 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı Yenişehir ilçesinde bir evden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve döviz çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışma sonucu hırsızın apartman görevlisi olduğunu belirledi.

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İHA

Mersin'de yaşanan hırsızlık olayının faili herkese hayrete düşürdü.

Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı.

HIRSIZ KAPICI ÇIKTI

Ev sahibi, hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden polis, apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

DÖVİZLERİ BOZDURURKEN KAMERALARA YAKALANDI

Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.

Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)