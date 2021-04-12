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- Mersin’de kar yolları kapadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı
Mersin’de kar yolları kapadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı
Mut ilçesinin yaylalarında, kar yağışının devam etmesi ile yollar kapandı. Vatandaşlar araçları ile yollarda mahsur kaldı.
- İHA
- 12.04.2021 - 09:07
- Güncelleme : 12.04.2021 - 09:31
Ülkenin bir kısmında baharın gelişi gözlenirken, Mersin'in Mut ilçesi kışa devam ediyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi, Sertavul Yaylası ve yüksek kesimlerde hayatı zorlaştırdı.
Yolların kapanması ile vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.
İŞ MAKİNELERİ KULLANILDI
Vatandaşları kurtarmak için Mut Belediyesi’ne bağlı ekipler zorlu mesai yaptı.
Kapanan yollar iş makineleri ile açılarak, aracı ile yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Yaylalık olarak adlandırılan bölgelerde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.