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Mersin’de kar yolları kapadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı

Mersin’de kar yolları kapadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı

Mut ilçesinin yaylalarında, kar yağışının devam etmesi ile yollar kapandı. Vatandaşlar araçları ile yollarda mahsur kaldı.