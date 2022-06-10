Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

Koşarak yol değiştirmeye çalışan bir çocuk, hastanelik oldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç, karşıdan karşıya geçmek için yola koşan bir çocuğa çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulup yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre; daha sonrasında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve çocucuğu hastaneye kaldırdı.

Durumu iyi

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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