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    Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

    Koşarak yol değiştirmeye çalışan bir çocuk, hastanelik oldu.
    • 10.06.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 11:57
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    Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

    Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç, karşıdan karşıya geçmek için yola koşan bir çocuğa çarptı.

    Kazanın etkisiyle savrulup yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; daha sonrasında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve çocucuğu hastaneye kaldırdı.

    Durumu iyi

    Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de karşı kaldırıma geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

    Mersin de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı #1

    Mersin de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı #2


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