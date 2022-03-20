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    Mersin'de kavga ettiği şahıs tarafından silahla öldürüldü

    Bozyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 11:39
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    Mersin'de kavga ettiği şahıs tarafından silahla öldürüldü

    Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir kahvehanenin önünde silahlı kavga yaşandı.

    Kahvehane önünde karşılaşan M.B. ve Atakan Yağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

    Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce M.B., üzerinde taşıdığı tabanca ile Atakan Yağ'a ateş etti.

    KURTARILAMADI

    Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Yağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Kavganın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Mersin de kavga ettiği şahıs tarafından silahla öldürüldü #1


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