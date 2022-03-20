Mersin'de kavga ettiği şahıs tarafından silahla öldürüldü

Mersin'de kavga ettiği şahıs tarafından silahla öldürüldü

Bozyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir kahvehanenin önünde silahlı kavga yaşandı.

Kahvehane önünde karşılaşan M.B. ve Atakan Yağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce M.B., üzerinde taşıdığı tabanca ile Atakan Yağ'a ateş etti.

KURTARILAMADI

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Yağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kavganın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması çalışmaların sürdüğü bildirildi.