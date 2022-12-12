- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular
Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular
- 12.12.2022 - 12:28
- Güncelleme : 12.12.2022 - 12:30
İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen otomobile öfkelendi.
Kısa süreli tartışma yaşandı
Bunun üzerine iki kişi, apartmanın birinci katından sürücüyü uyardı.
İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü de, kendisini uyaran Dahar ve Dakar'a karşılık vermesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Taşla saldırdılar
Daha sonra bölgeden uzaklaşan şahıs, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayarak olayın yaşandığı sokağa geldi.
Burada Dahar ve Dakar'ın evlerine taşla saldırıldı.
Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular VİDEO
Balkondan atladılar
Tansiyonun yükseldiği olayda Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balondan atlayıp grup ile kavga etmeye başladı.
İHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
O anlar kamerada
Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kavga anları da mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.