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Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular

Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular

Otomobili ile hızla geçtiği sokakta kendisini uyaran iki kişiye öfkelenen sürücü, 3 araba arkadaşıyla olay yerine giderek evlerine taşla saldırdı. 2 genç de balkondan atlayarak kavgaya karıştı.