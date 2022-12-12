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    Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular

    Otomobili ile hızla geçtiği sokakta kendisini uyaran iki kişiye öfkelenen sürücü, 3 araba arkadaşıyla olay yerine giderek evlerine taşla saldırdı. 2 genç de balkondan atlayarak kavgaya karıştı.
    • 12.12.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:30
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    Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular

    İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

    Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen otomobile öfkelendi.

    Kısa süreli tartışma yaşandı

    Bunun üzerine iki kişi, apartmanın birinci katından sürücüyü uyardı.

    İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü de, kendisini uyaran Dahar ve Dakar'a karşılık vermesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.

    Mersin de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular #1

    Taşla saldırdılar

    Daha sonra bölgeden uzaklaşan şahıs, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayarak olayın yaşandığı sokağa geldi.

    Burada Dahar ve Dakar'ın evlerine taşla saldırıldı.

    Mersin'de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular VİDEO

    Balkondan atladılar

    Tansiyonun yükseldiği olayda Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balondan atlayıp grup ile kavga etmeye başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    O anlar kamerada

    Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Öte yandan kavga anları da mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Mersin de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular #2

    Mersin de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular #3

    Mersin de kavgaya balkondan atlayarak dahil oldular #4


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