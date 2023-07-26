Mersin'de kaybolan otizmli çocuk 6 saatte bulundu

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gelen 11 yaşındaki otizmli Ç.Ö. oyun oynarken evin önünden kayboldu.
Arama çalışmalarından sonuç alamayan yakınları jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine itfaiye, AFAD, jandarma ve AKUT tarafından arama çalışması başlatıldı.
7 km uzakta bulundu
Vatandaşların da katıldığı aramalar sonucunda Ç.Ö. kaybolduğu eve 7 kilometre mesafede saat 02.30 sıralarında bulundu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.