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    Mersin’de kayıp anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor

    Eşi yokken kamyonete binerek evden ayrıldığı belirtilen 4 çocuk annesi ve 1,5 yaşındaki kızından haber alınamıyor. Jandarma kayıp anne ile kızını ararken, kamyonet terk edilmiş halde bulundu.
    • 01.11.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 12:34
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    Mersin’de kayıp anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor

    Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Bilal Balcı, dün sabah oğlu Muhammet Balcı’yı (13) da yanına alarak deniz kenarına balık avlamaya gitti.

    Balcı, eve döndüğünde eşi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'i bulamadı.

    Kamyonete binip, gitti

    Balcı, evdeki 2 çocuğuna annelerinin nereye gittiğini sordu.

    Bunun üzerine çocuklar, annelerinin kardeşleri Asel’i alıp evin önündeki kamyonete binerek gittiğini söyledi.

    Mersin’de kayıp anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor #1

    Anne ile kızı aranıyor

    Eşinin nerede olduğunu komşularına da sorarak öğrenmeye çalışan Balcı, çevrede aramaya başladı.

    Aramalar sonunda Bilal Balcı’ya ait kamyonet, terk edilmiş olarak belediyeye ait hayvan barınağının yanında bulundu.

    DHA’nın haberine göre olayın jandarmaya bildirilmesiyle Ümmü Balcı ve kızı için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

    Mersin’de kayıp anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor #2

    “İnşallah kötü bir şey olmamıştır”

    Eşi ve çocuğundan haber alamadığını söyleyen Bilal Balcı, “Sabah erken saatte balık avlamak için oğlum Muhammet ile evden çıktım. Ben evden çıktığımda eşim ve çocuklarım evdeydi. Öğleden sonra eve geldiğimde eşimi göremedim. Baktım kapının önünde duran aracım da yok. Evde bulunan çocuklarıma sordum ‘Anneniz nerede?’ diye. Evde bulunan 2 çocuğum, ‘Annemiz sabah Asel’i alarak çıkıp gitti’ dedi.

    Mersin’de kayıp anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor #3

    Durumu aile yakınlarıma bildirdim. Ağabeyim, bana ait pikabı hayvan barınağı civarında park edilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Çevreyi kontrol ettik rastlayamadık. Durumu jandarmaya bildirdim, arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir haber alamadık. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Eşimin ve çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Görenlerin insanlık adına Allah rızası için güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum.” dedi.


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