Mersin'de kayıp iki çocuk annesi kadın, ormanlık alanda bulundu Bozyazı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu.

İHA

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiinde, önceki gün eşi ile tartışıp evden çıkan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Çelik’den haber alınamadı.

Durumdan bugün haberdar olan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri ve aile bireyleri arama çalışması yaptı.

Ormanlık alanda bulundu

Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmasında kayıp kadın mahallenin üst tarafında yer alan Azı Tepesi'ndeki ormanlık alanda sağ bulundu.

Bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.