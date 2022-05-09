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    Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı

    Mut ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz öldü, 3 kişi de yaralandı.
    • 09.05.2022 - 07:42
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    Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı

    Mersin'in Mut ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı.

    Genç müzisyen hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan 19 yaşındaki İzzet Öz'ün öldüğü belirlendi.

    Mersin de kaza: 1 ölü 3 yaralı #1

    3 kişi yaralandı

    Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Mersin de kaza: 1 ölü 3 yaralı #2

    Mersin de kaza: 1 ölü 3 yaralı #3


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