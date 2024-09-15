Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Mersin'de güvenlik güçleri suç ve suçluya geçit vermiyor.
Aranan şahıslara yönelik, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışmada 2 hükümlü için düğmeye basıldı.
ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ
uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan S.B.'nin adresi tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDI
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakaladı.
Ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı başka bir çalışmada ise merkez Yenişehir ilçesinde 'cinsel istismar' suçundan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ş.'nin saklandığı bir işletme tespit edildi. JASAT ekiplerinin işletmeye düzenlediği operasyonda hükümlü kıskıvrak yakalandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER
Jandarmada ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
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