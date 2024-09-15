Haberler



3. Sayfa



Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Polis ekipleri cinayetten 26 yıl 10 ay ceza alan ve 4 yıldır aranan bir hükümlü ile cinsel istismardan 20 yıl 5 ay hapis cezası alan hükümlülerinin saklandıkları adreslere baskın yaptı.