Mersin'de kira dolandırıcısı yakalandı Kendisine ait olmayan eşyalı evleri sosyal medya üzerinden kiralamaya çalışan, depremzedeleri de bu yöntemle dolandıran şüpheli yakayı ele verdi.

DHA Yüksek kira fiyatları, dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürdü... Bu artışlar kira dolandırıcılarını artırdı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Bahçe Mahallesi'nde 27 yaşındki E.K., başkasına ait eşyalı bir evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi göstererek ilan verdi. Aralarında depremzedelerin de bulunduğu ilanları gören yaklaşık 20 aile, E.K.'yi arayarak kiralamak istedi. Her arayandan kapora ve kira istedi E.K., kendisini arayan herkesten kapora ve 2-3 aylık kira alarak, evin bir hafta içinde boşalacağını söyleyip, zaman istedi. E.K., evdeki eşyaları taşımak için bazılarından da nakliye parası da alarak, ortadan kayboldu. E.K.'ye ulaşamayanlar emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis paketledi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. İlanla kiraya verdiği evin çevresindekiler tarafından da tanınan E.K. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanan E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.