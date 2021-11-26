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    Mersin’de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık

    Araçların kendisine çarpmasını sağlayarak cep telefonunun ekranının kırıldığı bahanesiyle sürücülerden para aldığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:24
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    Mersin’de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık

    Mersin'de bir şahıs, camı kırık telefonuyla yaşlı bir adamı dolandırdı.

    E.S.K. isimli 67 yaşındaki adam, olayın ardından emniyet ekiplerine ihbarda bulundu.

    KIRILAN TELEFONUN ZARARINI KARŞILAMASINI İSTEDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan E.S.K., özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir erkek şahsa aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini, şahsın çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti.

    Mersin’de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık

    DOLANDIRICIYA 800 LİRA VERDİ

    Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldiğini ifade etti.

    ŞÜPHELİNİN BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

    Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti.

    Mersin’de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık #1

    KIRIK TELEFONUYLA DOLANDIRDI

    Kamera incelemesinde şüphelinin, kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya’da yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin’de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık #2

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