Mersin’de, kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırmızı ışıkta, Mustafa Kırgın’ın kullandığı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Göğsünden yaralanan Kırgın yaşamını yitirirken, yanındaki Orhan Y. ağır şekilde yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde, gece saatlerinde, Mustafa Kırgın (58) arkadaşı Orhan Y. ile kahvehaneden çıkıp otomobiline bindi.

Bir süre sonra kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın’ın otomobiline, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Kırgın ve Orhan Y. silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Ağaca çarparak durabildi

DHA’nın haberine göre; göğsünden yaralanan Kırgın, ağaca çarparak durabildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Y.’nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.