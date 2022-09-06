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    Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı

    Mazıdağı'nda yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
    • 06.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:04
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    Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı.

    Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    Kesici aletle çıkarıldı

    Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı.

    İHA'nın haberine göre aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı VİDEO

    Mardin de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı #1

    Mardin de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı #2

    Mardin de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı #3

    Mardin de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı #4


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