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- Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı
Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı
Mazıdağı'nda yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
- 06.09.2022 - 15:55
- Güncelleme : 06.09.2022 - 16:04
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı.
Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kesici aletle çıkarıldı
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı.
İHA'nın haberine göre aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Mardin'de koluna taktığı kelepçeyle ekipleri uğraştırdı VİDEO