Mersin'de, komşusunun yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

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Gürültü yapan komşusunu uyaran Fatih Dikili, aldığı yumruk darbesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, ikinci katta oturan komşusu A.A.’yı (25) gürültü yaptığı için uyardı.

Uyarı üzerine, ikili arasında tartışma çıktı.

TEK YUMRUKLA HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., Fatih Dikili’ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Dikili, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A., Fatih Dikili’nin hayatını kaybetmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.