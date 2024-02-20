DHA
Mersin'de tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti.
Motosiklet sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.
Olay, Erdemli ilçesinde Ayrancı-Erdemli kara yolunda meydana geldi.
Kucağında motosikletle yolculuk etti
Motosiklet sürücüsü ve arkasına binen vatandaş, aralarına aldıkları başka bir motosikletle yolculuk etti.
Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar, uyarılara aldırmadan yolculuğa devam etti.
O anlar kameralarda
Bu şekilde kilometrelerce yol alan motosiklet sürücünün o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış