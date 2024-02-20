Mersin'de kucağında motosikletle yolculuk eden sürücü trafik korkuttu Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki vatandaşın aralarına aldıkları motorla trafik kurallarını hiçe sayarak kilometrelerce yol aldığı görüntüler, diğer sürücülerin cep telefon kameralarına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Mersin'de tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti.

Motosiklet sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.

Olay, Erdemli ilçesinde Ayrancı-Erdemli kara yolunda meydana geldi.

Kucağında motosikletle yolculuk etti

Motosiklet sürücüsü ve arkasına binen vatandaş, aralarına aldıkları başka bir motosikletle yolculuk etti.

Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar, uyarılara aldırmadan yolculuğa devam etti.

O anlar kameralarda

Bu şekilde kilometrelerce yol alan motosiklet sürücünün o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)