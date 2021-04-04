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    Mersin'de kullandığı kepçenin altında kalan operatör öldü

    Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak çukura düşen kepçenin operatörü Cebrail Uçar, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 15:55
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    Mersin'de kullandığı kepçenin altında kalan operatör öldü

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde bulunan taş ocağında çalışan 25 yaşındaki Cebrail Uçar'ın kullandığı kepçe, kontrolden çıkarak 10 metrelik çukura düştü.

    Kazayı gören işçiler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kepçenin altında sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden kurtardı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uçar, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

    Uçar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    Mersin de kullandığı kepçenin altında kalan operatör öldü #1

    Mersin de kullandığı kepçenin altında kalan operatör öldü #2

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