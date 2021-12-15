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    Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı

    Daha önce okul olarak hizmet veren bina alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 08:28
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    Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıktı.

    Alevler, kullanılmayan okul binasını kapladı.

    DAHA ÖNCE OKUL OLARAK KULLANILIYORDU

    İncirlikuyu Mahallesi'nde daha önce okul olarak kullanıldığı belirtilen bina, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASARIN BOYUTU BÜYÜK

    Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

    Mersin de kullanılmayan okulda yangın çıktı #1

    Mersin de kullanılmayan okulda yangın çıktı #2

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