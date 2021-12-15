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- Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı
Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı
Daha önce okul olarak hizmet veren bina alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 15.12.2021 - 08:28
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıktı.
Alevler, kullanılmayan okul binasını kapladı.
DAHA ÖNCE OKUL OLARAK KULLANILIYORDU
İncirlikuyu Mahallesi'nde daha önce okul olarak kullanıldığı belirtilen bina, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASARIN BOYUTU BÜYÜK
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından binada büyük çapta maddi hasar oluştu.