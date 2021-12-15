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Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı

Mersin'de kullanılmayan okulda yangın çıktı

Daha önce okul olarak hizmet veren bina alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.