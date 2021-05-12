Euro
10.1539
0.66%
Dolar
8.4018
1.47%
Altın
495.19
1.24%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
475.251
2.03%
EXEN Coin
38.50
8.63%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Mersin'de kumar oynayanlara ceza kesildi

    Mersin'de kumar oynayan 11 kişiye toplam 24 bin 156 lira para cezası verildi.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de kumar oynayanlara ceza kesildi

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta tam kapanma uygulanıyor. Bu kapsamda da kumar oynamak yasak.  Ancak kumar oynayanları cezalar ve kapanmalar durduramıyor.

    KUMAR OYNAYANLARA SUÇÜSTÜ

    Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir sitede para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsı suçüstü yakaladı.

    Mersin de kumar oynayanlara ceza kesildi #1

    24 BİN LİRA CEZA

    Binada yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 156 deste iskambil kağıdı, kumarda kullanılan 2 bin 790 TL nakit para ele geçirildi. Kumar oynayan şüpheliler hakkında kumar oynamaktan 14 bin 696 TL, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 460 TL olmak üzere toplam 24 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kumar oynattığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir