Mersin'de kuralları ihlal eden sürücü, kendisini ihbar eden kişileri kurşunladı

Mersin'de kuralları ihlal eden sürücü, kendisini ihbar eden kişileri kurşunladı

Anamur ilçesinde aşırı hız yapıp yüksek sesle müzik dinleyen sürücü, tartıştığı kişiler tarafından ihbar edildi. İfade veren sürücü, karakoldan çıkıp tartıştığı kişileri kurşuna dizdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, dün gece saatlerinde yaşanan olayda 16 AIK 909 plakalı otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K.(28), kendisine tepki gösteren E.Y. (28) ile tartıştı.

DHA'nın aktarımına göre, E.Y., tartışmanın ardından R.K.'yi jandarmaya şikayet etti.

Jandarma karakoluna çağrılan R.K., ifadesinin ardından E.Y.'nin Sağlık Mahallesi'nde otomobilini park ettiği sokağa geldi.

Otomobili kurşunladılar

Bir süre burada bekleyen R.K., E.Y. ve arkadaşları F.Y. (52) ile F.Y.'nin (46) bindiği otomobile kurşun yağdırdı. R.K., saldırıdan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yaralıların durumu ağır

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan E.Y., F.Y. ve F.Y.'yi ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir diğer yandan jandarma ekipleri, R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.













