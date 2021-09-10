Mersin'de liseli genci mesaj için öldüren şahıs, tasarlamadığını savundu

16 yaşındaki liseli genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 26 yaşındaki Şehmus Yıldırım, cinayeti tasarlama düşüncesi olmadığını iddia etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki elektronikçi Şehmus Yıldırım, geçen yıl 14 Eylül'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.'ye gelen mesaj nedeniyle kavga çıkardı.

Şehmus Yıldırım, Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle arkadaşı Yakup Sayin ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Yakup Sayin'in darbedilmesi üzerine 16 yaşındaki kardeşi Serhat Sayin, Şehmus Yıldırım'ın iş yerine gitti.

VÜCUDUNA GELEN 4 KURŞUNLA YARALANDI

Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım’ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştı.

LİSELİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Şehmus Yıldırım, Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANIYOR

Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

ADLİ TIP'TAN 'RUH SAĞLIĞI YERİNDE' RAPORU

Tutuklu sanık Şehmus Yıldırım, duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Serhat Sayin'in ailesiyle taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık Yıldırım'ın Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Yıldırım'ın ruh sağlığının yerinde olduğu bilgisine yer verildi.

"OĞLUMU TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'in yaşının büyük olduğu yönündeki iddiasına yanıt veren anne Sebiha Sayin, "Sanık yalan söylüyor. Oğlumun yaşı doğru, 30 yaşında. Gücü 15 yaşında çocuğa yetiyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü." diye konuştu.

Sanık Şehmus Yıldırım ise tasarlayarak öldürme iddiaları için "Tasarlama düşüncem yoktu. Öyle bir amacım olsa aracın içinde ikisini de öldürürdüm." dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





