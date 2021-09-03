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- Mersin'de madde bağımlısı genç, evinde yangın çıkardı
Mersin'de madde bağımlısı genç, evinde yangın çıkardı
Gece saatlerinde evinde yangına neden olan genç, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin devreye girmesiyle durum kontrol altına alındı.
- İHA
- 03.09.2021 - 10:43
- Güncelleme : 03.09.2021 - 11:25
Mersin'de merkez Toroslar ilçesinde madde bağımlısı olduğu belirtilen bir genç, yaşadığı evi ateşe verdi.
Kurdali Mahallesi'nde S.Ç., gece saatlerinde önce yaşadığı evi ateşe verdi, ardından kendine zarar vermeye başladı.
EVİNİ ATEŞE VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, genç bir süre ikna edilmeye çalışıldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de genci gözaltına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.
Evinde yangın çıkarak genç hakkında adli işlem yapıldı.
Mersin'de madde bağımlısı genç, evinde yangın çıkardı ViDEO