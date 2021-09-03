Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de madde bağımlısı genç, evinde yangın çıkardı

Mersin'de madde bağımlısı genç, evinde yangın çıkardı

Gece saatlerinde evinde yangına neden olan genç, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin devreye girmesiyle durum kontrol altına alındı.