Mersin'de makarna fabrikasında zirai ilaç nedeniyle 11 işçi zehirlendi

- Mersin'de bir makarna fabrikasında zirai ilaç nedeniyle 11 işçi zehirlendi.
- Zehirlenen işçiler, hastanelerde tedavi altına alındı.
- Yetkililer, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.