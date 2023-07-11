Mersin'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Orman yangınları yeniden gündemde. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlarda tehlike yeniden başladı. Dün İzmir'de iki ayrı noktada başlayan yangının ardından bu kez Mersin'de alevler yükseldi. Ekipler müdahale ediyor Silifke ilçesinde, makilik alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazöz, ilk müdahale aracı, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Önlemler alındı Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yerleşim alanları ve seraların da bulunduğu bölgede önlem alındı. Yangın bölgesine giden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, çevik kuvvet polislerinin alevlere müdahale sürecini yönetti. Alevler kontrol altına alındı. Ahşap elektrik direklerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgede, 30 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.