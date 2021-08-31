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- Mersin'de markete giden adamın üstüne kamyondan briket düştü
Mersin'de markete giden adamın üstüne kamyondan briket düştü
Evinden markete gitmek üzere çıktığı sırada yoldaki kamyondan kafasına briket düşen 62 yaşındaki adam, yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.
- DHA
- 31.08.2021 - 11:06
Sabah saatlerinde Mersin'in Çamyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde 62 yaşındaki Halil Durmaz, ekmek almak için markete gitmek üzere yola çıktı.
Bu sırada Durmaz'ın yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan üzerine briketler düştü.
Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.