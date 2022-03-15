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Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.