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- Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.
- DHA
- 15.03.2022 - 15:32
- Güncelleme : 15.03.2022 - 15:37
Mersin'de, jandarmanın düzenlediği Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.
Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tır garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.