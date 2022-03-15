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    Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:37
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    Mersin'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

    Mersin'de, jandarmanın düzenlediği Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

    Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tır garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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