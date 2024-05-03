Mersin'de minibüs devrildi: 1 polis yaralandı

AA & Ensonhaber
Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi 'nde polis memuru R.A.T. idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Araçta sıkışan sürücü R.A.T., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.
Durumu iyi
Yaralı polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün görev dönüşü kaza yaptığı, yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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