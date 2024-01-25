Mersin'de motosiklet hırsızları kamera ve jandarma tarafından yakalandı: 4 kişi tutuklandı Farklı adreslerden motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

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İHA

Bir hırsızlığın sonu daha cezaevinde bitti...

Olayın adresi bu kez Mersin.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde iki farklı adreste yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Çalıntı araçlarla yakalandılar

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce şüphelilerin eşkallerini, ardından da kimliklerini tespit etti.

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheli, çalıntı motosikletler ile birlikte yakalandı.

4'ü tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

2’si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)