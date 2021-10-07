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- Mersin’de motosiklet, karşıya geçen yayaya çarptı: 3 yaralı
Mersin’de motosiklet, karşıya geçen yayaya çarptı: 3 yaralı
Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi’nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmekte olan Mehmet Y.’ye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 07.10.2021 - 08:49
- Güncelleme : 07.10.2021 - 09:43
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde, D-400 karayolunda Mersin istikametine ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Y. isimli bir vatandaşa çarptı.
Mehmet Y. ve motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine savruldu.
Motosiklet üzerinde bulunan M.U., M.S.A. ve Mehmet Y. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI
Yaralılardan Mehmet Y'nin hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi.