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    Mersin’de motosiklet, karşıya geçen yayaya çarptı: 3 yaralı

    Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi’nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmekte olan Mehmet Y.’ye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 09:43
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    Mersin’de motosiklet, karşıya geçen yayaya çarptı: 3 yaralı

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde, D-400 karayolunda Mersin istikametine ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Y. isimli bir vatandaşa çarptı.

    Mehmet Y. ve motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine savruldu.

    Motosiklet üzerinde bulunan M.U., M.S.A. ve Mehmet Y. yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

    Yaralılardan Mehmet Y'nin hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi.

    Mersin’de motosiklet, karşıya geçen yayaya çarptı: 3 yaralı #1

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