İHA
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Mustafa Özcan yönetimindeki 33 VFE 13 plakalı motosiklet, Muttalip G.’nin kullandığı 33 AJP 702 plakalı tırın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürükledi.
Sürücü olay yerinde can verdi, eşi ağır yaralandı
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Ayşe Özcan ağır yaralandı. Tır sürücüsü Muttalip G.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.