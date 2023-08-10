Mersin'de motosikletiyle kaldırıma çarpan adam hayatını kaybetti Motosikletle giden bir kişi, önce kaldırıma ardından da aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetmesinin ardından kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yahni idaresindeki 33 AND 060 plakalı motosikletle, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırıma çarpıp direğe vurdu.

Kaza sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Yahni, ambulansla kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yeni görüntü çıktı

Öte yandan kaza anına ait görüntülerde ortaya çıktı.

Motosiklet kaldırıma ve direğe çarptı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, motosikletin kaldırıma ve direğe çarpma anı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.