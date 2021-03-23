Mersin'de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı

Mersin'de, evinde 24 kilo 785 gram esrar ve 3 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, uyuşturucunun Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adrese düzenlenen baskında, narkotik köpeği "Mila" ile yapılan aramada, 24 kilo 785 gram esrar, 3 bin 400 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 24 bin 600 ilaç, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ele geçirildi, yabancı uyruklu I.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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