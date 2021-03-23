Euro
9.3608
1.1%
Dolar
7.8034
0.28%
Altın
435.21
0.24%
Borsa
1.282
-7.03%
Bitcoin
427.504
-4.31%
EXEN Coin
12.71
-1.54%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Mersin'de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı

    Mersin'de, evinde 24 kilo 785 gram esrar ve 3 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
    • AA
    • 23.03.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, uyuşturucunun Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adrese düzenlenen baskında, narkotik köpeği "Mila" ile yapılan aramada, 24 kilo 785 gram esrar, 3 bin 400 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 24 bin 600 ilaç, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ele geçirildi, yabancı uyruklu I.S.A. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Mersin'de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı VİDEO

    Mersin de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı #1

    Mersin de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı #2

    Mersin de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı #3

    Mersin de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı #4

    Mersin de narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir