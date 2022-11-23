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    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu

    Tarsus ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan müşterinin imdadına, işletme sahibi yetişti. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 23.11.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:24
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    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki bir restorana ailesiyle giden bir kadının nefes borusuna yemek kaçınca çevredekiler seferber oldu.

    Önce masadakiler ardından çevredeki vatandaşlar kadına yardım etmeye çalıştı.

    DHA’nın haberine göre; ilkyardım eğitimi alan işletme sahibi Murat Kurdar (40), kadının imdadına yetişti.

    Müdahale, yaklaşık bir dakika sürdü

    Kurdar, yaklaşık 1 dakika boyunca kadına Heimlich manevrası uyguladı. Uzun uğraşların sonunda kadın, yeniden rahat bir nefes aldı.

    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu VİDEO

    Olay anları kamerada

    Yaşanan anlar, restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu #1

    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu #2


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