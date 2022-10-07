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    Mersin'de Kur'an-ı Kerim okurken 8 yerinden bıçaklandı

    Tarsus'ta ofisinde Kur'an-ı Kerim okuyan Ahmet Matur, S.Ö. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 8 yerinden bıçaklanan Matur'un hayati tehlikesi devam ediyor.
    • 07.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:58
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    Mersin'de Kur'an-ı Kerim okurken 8 yerinden bıçaklandı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde Kur'an-ı Kerim okuyan 46 yaşındaki Ahmet Matur'un başına akılalmaz bir olay geldi.

    Matur, Yeşil Mahalle'deki ofisinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

    Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Matur’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu tespit edildi

    Sesleri duyan vatandaş olay yerine koşarak S.Ö. adlı zanlıyı yakaladı.

    Polise teslim edilen S.Ö.’nün, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de Kur an-ı Kerim okurken 8 yerinden bıçaklandı #1


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