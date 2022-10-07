Mersin'de Kur'an-ı Kerim okurken 8 yerinden bıçaklandı

Tarsus'ta ofisinde Kur'an-ı Kerim okuyan Ahmet Matur, S.Ö. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 8 yerinden bıçaklanan Matur'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kur'an-ı Kerim okuyan 46 yaşındaki Ahmet Matur'un başına akılalmaz bir olay geldi.

Matur, Yeşil Mahalle'deki ofisinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Matur’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu tespit edildi

Sesleri duyan vatandaş olay yerine koşarak S.Ö. adlı zanlıyı yakaladı.

Polise teslim edilen S.Ö.’nün, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.