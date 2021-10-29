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    Mersin'de okula giden çocuk, aracın çarpmasından son anda kurtuldu

    Okuluna doğru koştuğu sırada karşıdan karşıya hızla ilerleyen çocuk, gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kendisini kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:49
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    Mersin'de okula giden çocuk, aracın çarpmasından son anda kurtuldu

    Dün sabah saatlerinde Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Müfide İlhan Mahallesi'ndeki Ahmet Şimşek İlkokulunda okuyan küçük bir öğrenci, karşıdan karşıya koşarak geçmek istedi.

    Bu sırada bölgeden hızlı geçen bir otomobil, çocuğa çarpmak üzereyken son anda durdu.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Çocuk şans eseri ölümden dönerken, ayağından hafif şekilde yaralandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Mersin'de okula giden çocuk, aracın çarpmasından son anda kurtuldu VİDEO


    Mersin de okula giden çocuk, aracın çarpmasından son anda kurtuldu #1

    Mersin de okula giden çocuk, aracın çarpmasından son anda kurtuldu #2

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