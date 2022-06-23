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    Mersin'de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı

    Ramazan Bayramı'nda kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan Mustafa Saat'in, cenazeye katılmayan komşusu tarafından vurulduğu tespit edildi.
    • 23.06.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:38
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    Mersin'de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı

    Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut Saat’in, 14 Mayıs günü ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında, evine 25 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide cansız bedeni bulundu.

    Yapılan incelemelerde Saat’in, ensesinden aldığı tek kurşun ile öldürüldüğü belirlendi.

    İHA’nın haberine göre; olayın cinayet olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli ilçe ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışmalar gerçekleştirdi.

    Komşu, cenazeye katılmadı

    Ekipler, çalışmasında cenazesi Yeşildere Mezarlığı'na defnedilen Saat'in törenine yan komşusu Tolga T.'nin katılmaması üzerine şüphelendi. Şahıs, yakın takibe alındı.

    Mersin de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı #1

    6 şüpheli gözaltına alındı

    Tolga T.'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T.'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Cesedi önce limon bahçesine, sonra yaylaya götürdüler

    Şüphelilerden Tolga T.'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı, bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada araziye götürdükleri ortaya çıktı.

    Delilleri yok etmeye çalıştılar

    Diğer şüphelilerin de cinayete tanık olduğu ve olayı bilerek gizleyerek delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Kan izlerini yok etmek için duvarı boyadılar

    Suçlarını itiraf eden şüphelilerden katil zanlısı Tolga T.'nin, evin giriş kısmında oturdukları sırada Mahmut Saat'in uyuyakaldığını ve kendisinin de kazaen uyurken tabanca ile onu vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

    Olaydan sonra cinayete tanık olan kardeşleri ile el birliği yaparak cesedi yok edip, kan izlerini ortadan kaldırmak için duvarı siyaha boyadıkları ve koltuğu da attıkları ortaya çıktı.

    Mersin de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı #2

    Kan izleri, boya kazınarak tespit edildi

    Öte yandan jandarma ekiplerinin, kadavra köpeğinin de desteği ile duvardaki kan izlerini boyayı kazıyarak tespit ettiği öğrenildi.

    Soruşturma sürüyor

    Cinayet kurban giden Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat üzüntüsünü belirterek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı #3

    Mersin de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı #4

    Mersin de ölü bulunan adamın faili, cenazeye katılmayan komşu çıktı #5


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