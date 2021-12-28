Birkaç adım attıktan sonra yola yığılıp kalan şahsa 16 yaşındaki sürücü, ona yardıma giden kadına da başka bir araç çarptı. Her iki kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

21 Aralık gecesi Mersin’in Çeltikçi Mahallesi Anamur-Ermenek karayolunda plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, yol üzerine yığılan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz’a çarpıp ölümüne neden olmuştu.

Sürücü kaçarken, ona yardıma gitmeye çalışan komşusu Naciye Abun’a da başka bir araç çarpmıştı.

Her iki olayla ilgili ilçe jandarma ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı.

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

JASAT’ın bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelemesi ile otomobilin markası tespit edilerek ölümlü kazaya karışan 33 AEE 596 plakalı araç bulundu.

Otomobili kullananın da 16 yaşındaki B.Ş. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Yaşı küçük olan ve olayı itiraf eden B.Ş. adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Ayrıca ikinci kazaya karışan sürücünün de jandarma tarafından tespit edilip yakalandığı ve gerekli adli işlemin yapıldığı öğrenildi.

Mersin’de ölümlü kaza kamerada VİDEO

HER İKİ KAZA DA KAMERADA

Öte yandan, her iki kazanın da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde kazada hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz’ın yola çıkıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı, ardından gelen otomobilin çarpması ile savrulduğu anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında ise kazada ölen Yılmaz’a yardıma giden Naciye Abun’a da karşı şeritten gelen bir otomobilin çarparak kaçtığı yansıdı.