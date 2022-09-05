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- Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı
Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı
Polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi ve otel çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi.
- 05.09.2022 - 13:48
- Güncelleme : 05.09.2022 - 14:51
Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti.
Ekipler, otele baskın yaptı.
İkisi de tutuklandı
Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı VİDEO