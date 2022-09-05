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    Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı

    Polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi ve otel çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi.
    • 05.09.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 14:51
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    Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı

    Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri,  Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

    Ekipler, otele baskın yaptı.

    İkisi de tutuklandı

    Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı VİDEO

    Mersin’de otel sahibi ve çalışanı fuhuştan tutuklandı #1


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