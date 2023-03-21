Mersin'de otlayan koyun sürüsü telef oldu Tarsus'ta otlaktan ahıra götürülen 25 koyun yolda tek tek öldü, Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, otlaktan ahıra götürülen sürüdeki 25 koyun, yolda bir bir yere yığıldı.

Çoban, durumu hayvanların sahibi Ali Varlı'ya bildirdi.

Bölgeye gelen Varlı, 25 koyununun öldüğünü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirledi.

İhbar üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi.

Koyunlardan biri incelenmeye alındı

Ekipler, hayvanların ölüm nedenini tespit etmek amacıyla koyunlardan birini incelemek için laboratuvara yolladı.

Öte yandan hayvanların sahibi Varlı ise bahçelerdeki zirai ilaçlama nedeniyle koyunlarının öldüğünü iddia etti. Varlı birçok koyunun da hastalık belirtileri gösterdiğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.