DHA

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Hatay'da korkunç bir yaşandı.

Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla İskenderun otoban gişelerine gelen plakası belirlenemeyen kamyonet, bariyerlere çarptı.

Kamyonet bir anda alev aldı.

Araç pert oldu

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan ve ismi öğrenilmeyen şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırıldı

Kamyonet şoförü, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, güvenlik amacıyla kapattığı yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açtı.

Otoban gişelerinde bariyere çarpan kamyonet yandı, sürücü yaralı #1