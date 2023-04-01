Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İHA

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nde Antalya D-400 karayolu üzerinde Antalya istikametinde seyreden M.D yönetimindeki 06 CMY 201 plakalı otomobil, üstgeçit yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Otomobil önce refüjdeki ağaca ardından da karşı şeritte seyir halindeki Muzaffer Kaya yönetimindeki 33 AKN 534 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonet sürücüsü hurdaya dönen kabininde sıkıştı.

Ekipler sevk edildi

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle yerine 112 acil servis ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan kamyonet sürücüsü için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücü hayatını kaybetti

Ancak sağlık ekipleri güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Muzaffer Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü M.D. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunduğu öğrenilen toplam 3 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı