Mersin'de otomobil önce yayaya sonra tıra çarptı: 2 ölü 1 yaralı Tarsus ilçesinde otomobilin önce yayaya ardından tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ankara yolu üzeri Dörtler mevkiinde Tahir Döğücü idaresindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil Tarsus yönüne ilerlerken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Aliye T. (59) isimli kadına çarptı.

ÖNCE YAYAYA, SONRA DA TIRA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)