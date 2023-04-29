Mersin’de otomobil tıra çarptı: İki genç kız hayatını kaybetti Seyir halinde olan bir otomobil, aynı yöndeki tıra arakadan çarptı. Feci kazada, iki genç kız, hayatını kaybetti. Aracın yaralanan sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

DHA Biri 19, diğeri 18 yaşında iki genç kız… Bugün Mersin’in Tarsus ilçesi damlama mevkisinde Batuhan E. yönetimindeki 34 FHC 177 plakalı otomobilde yolculuk yapıyorlardı. Arkadan çarptı Otomobil, aynı yöne giden Serkan D. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. İki genç kız, hayatını kaybetti Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir ve Kadriye Düz hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.