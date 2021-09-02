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    Mersin’de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Murat Zeren, otomobili ile yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 12:55
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    Mersin’de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

    Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Lenger Mahallesi’nde seyir halinde olan Murat Zeren, Işık Ali mevkisinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 200 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandı.

    Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü Zeren ile yolcu koltuğundaki Eyüp Gedik araç içinde sıkıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı olarak araçtan çıkarılan Zeren ile Gedik, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Durumu ağır olan Eyüp Gedik, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı #1

    Mersin’de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı #2

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