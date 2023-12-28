Mersin'de otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı Bir şahıs otomobiliyle sokak arasında kavga eden grubun arasına daldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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İHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde akşam saatlerinde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

Tekme ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, 13 AAB 901 plakalı araç süratle kaçışan kalabalığın arasına daldı.

Çarptığı kişilerden ikisini yaralayan sürücü, daha sonra aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Doğan İ. (30), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, araç sürücüsünün kavga eden kalabalığın arasında daldığı anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden grupların bir birlerine sopa ile saldırdıkları sırada, bir aracın onlarca kişinin arasına hızla girdiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)